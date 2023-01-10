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Экономика

Памятку по порядку предоставления и заполнения уведомления о суммах налога представили псковичам

11.01.2023 15:58|ПсковКомментариев: 0

Памятку по порядку заполнения и представления уведомления об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей разработала ФНС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

С 1 января плательщики должны представлять в налоговые органы уведомление об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей.

В соответствии с законодательством уведомление предоставляется в том случае, если срок предоставления декларации или расчета по ним позже, чем срок уплаты. Если же срок представления уведомления совпадает со сроком представления декларации или расчёта, то уведомление представлять не требуется.

Так, общий срок подачи уведомления – не позднее 25-го числа месяца, на который приходится срок уплаты налога. Если 25-е число попадает на выходной, то срок переносится на ближайший рабочий день. Многие декларации и расчеты сдаются с 2023 году в такой же единый срок – не позднее 25-го числа; для НДФЛ, удержанного с 1 января по 22 января 2023 года, установлен особый срок подачи уведомления – не позднее 25 января 2023 года, с 23 января по 22 февраля 2023 года – не позднее 25 февраля 2023 года.

Налоговый орган, получив уведомление, сам сравнит исчисленную сумму налога, аванса или взноса с суммой денежных средств, перечисленных налогоплательщиком в счёт единого налогового платежа. Если окажется, что денежных средств недостаточно, они будут пропорционально распределены.

Уведомление может быть подано в электронном виде (по ТКС, через личный кабинет) или на бумаге (для плательщиков, которые имеют право предоставлять отчетность на бумажном носителе).

В том случае, если плательщик представляет документы по доверенности, то её в налоговый орган необходимо направить заранее, то есть до представления уведомления.

С памяткой по порядку предоставления и заполнения уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов можно ознакомиться здесь.

Теги: #налоговая
Источник: Псковская Лента Новостей
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