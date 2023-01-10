Экономика

Отечественные кнопочные телефоны стали лидерами на российском рынке

Кнопочные телефоны отечественных брендов обошли китайские по продажам на российском рынке. В 2022 году доля российских вендоров в сегменте составила 50% от общего количества проданных в стране устройств, подсчитали аналитики «Марвел-дистрибуции».

Годом ранее российские бренды кнопочных телефонов занимали 42% рынка, а общее число продаж в 2022 году увеличилось с 2,8 млн до 2,95 млн штук, уточнил представитель дистрибутора, сообщают «Ведомости».

Российские бренды занимают основную часть рынка кнопочных мобильников – около 60% в денежном выражении и 71% в штуках против 58 и 64% годом ранее, указывает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. По его словам, в 2022 году в продаже появились и новые российские бренды, например Tokky от ООО «Смартэкосистема» (входит в периметр «Ростеха»). Конкуренцию отечественным брендам составляют Itel, Nokia и Philips, принадлежащие китайским конгломератам.

По данным аналитического центра GS Group, в настоящий момент местные бренды занимают основную часть рынка с долей примерно в 60 процентов в денежном выражении и 71 процент в натуральном. Тенденцию подтвердили представители «Мегафона» и Tele2. В компаниях называют разные цифры, однако сходятся во мнении, что по сравнению с предыдущим годом доля отечественных марок на рынке выросла.