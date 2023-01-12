Экономика

Треть россиян нуждается в государственных пособиях, выяснили аналитики

Росстат раскрыл структуру источников средств россиян к существованию. Около 45% граждан живут на зарплату, 33% получают выплаты от государства, а каждый четвертый является иждивенцем. О предпринимательских доходах сказали лишь 2%.

Наиболее распространенными источниками средств к существованию у россиян являются заработная плата и различные социальные выплаты, такие как пенсии и пособия, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата по итогам переписи населения, прошедшей в 2021 году.

Очень малая доля российских граждан, по официальным данным, зарабатывает собственным делом.

Всего 128,6 млн опрошенных при переписи указали источники средств к существованию (87% от всего населения).

О том, что получают зарплату, в ходе переписи сообщили 58,4 млн человек (39,6% от всего населения, или 45% от указавших источники), а о пособиях в качестве источника доходов упомянул каждый третий (33% от ответивших, или 42,7 млн человек). Среди них — получатели пенсий, пособия по безработице, социальных пособий (выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей), льгот, субсидий и т.д. (кроме стипендий, которые указаны в другой категории).

Основную часть живущих на зарплату составляют россияне в возрасте 20–59 лет (порядка 90% всей категории), а от пособий зависят главным образом пожилые — на возрастную группу старше 60 лет приходится почти 70% категории.

При этом почти 31 млн человек уточнили, что пенсии, пособия и другие подобные выплаты являются у них основным источником средств к существованию.

Кроме того, значительная часть россиян являются иждивенцами, выяснила статслужба. На обеспечении у других лиц, по подсчетам ведомства, находится каждый четвертый россиянин (25%, или 32,5 млн человек). Основную часть из них насчитывают граждане в возрасте до 19 лет (около 78% численности).