Экономика

Свежие огурцы в Псковской области подорожали на 13% за две недели

Свежие огурцы в Псковской области подорожали до 185,58 рублей, рост цены с 26 декабря составил 13,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Статистическое ведомство подвело итоги изменения потребительских цен на основные продовольственные и непродовольственные товары в регионе по состоянию на 9 января.

Так, более всего подорожали свежие помидоры на 11,5% – до 159,93 рублей, морковь – на 8,4% – до 40,14 рублей, черный байховый чай – на 7,2% – до 1118,8 рублей за килограмм.

Самое большое снижение цены за две недели показали бананы – на 4,5% – до 91,17 рубля. Сахар-песок подешевел на 4,2% – до 59,88 рублей.