Экономика

Скидки и экономия стали основным трендом у россиян в 2022 году

Скидки и экономия стали основным трендом у россиян в 2022 году. Эксперты выяснили, что по сравнению с 2021-м в предновогодний период 2022 года россияне стали больше экономить. Многие покупатели откладывали товар в «корзину» в интернет-магазинах и ждали комфортной цены без привязки к определенным дням. Кроме того, потребитель в прошлом году стал более бережлив и в целом начал меньше тратить. А если и покупал что-то, то чаще всего использовал промокоды и скидки, сообщили аналитики.

Меньше покупали электронику и бытовую технику — число покупок снизилось на 15%, количество покупок ювелирных изделий упало на 13%, одежды и обуви — на 10%, парфюмерии и косметики — на 10%, товаров для дома и ремонта — на 6%, пишут «Известия»

Такая динамика наблюдалась не только перед 31 декабря, но и после. В период новогодних праздников (1–8 января) россияне также стали меньше тратить на ювелирные изделия — число покупок снизилось на 15%, на парфюмерию и косметику — на 9%, на электронику и бытовую технику — на 8%.

По данным экспертов, перед Новым годом пользователи интернета не просто просматривали страницы, аккумулирующие промокоды и скидки, но и активно кликали на ссылки с уникальным предложением.

«Блоги с тематикой "скидки и экономия" собрали более 162 тыс. переходов по ссылкам из публикаций (на 749% больше, чем в 2021 году)», — рассказали аналитики.