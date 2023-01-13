Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
100 псковских миллионеров
Господин Рейтингомер
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Политические итоги-2022
Новая «Пчёлка» в Пскове
Догазификация курс на ускорение
Газ в быту
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
о псковском футболе
Цифровая гигиена для детей
показания электросчетчиков
в Кремль платно
Капремонт на округе №15
 
 
 
ещё Экономика 13.01.2023 14:350 Мусорный мешок с деньгами 16.01.2023 11:210 Способы перечисления Единого налогового платежа напомнили псковичам 14.01.2023 21:400 Эксперт назвал маловероятным долгосрочный рост стоимости биткоина 14.01.2023 10:000 Стоимость биткойна выросла более чем на 10% 13.01.2023 21:470 В Псковской области проведут наблюдение доходов населения 13.01.2023 20:400 Скидки и экономия стали основным трендом у россиян в 2022 году
 
 
 
Самое популярное 09.01.2023 20:221 В 2023 году вступят в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора 11.01.2023 08:565 «Дома зашатались от взрывной волны»: лёд треснул на Псковском озере 11.01.2023 16:460 Названы обстоятельства гибели учителя технологии псковского лицея №8 11.01.2023 13:370 Погиб учитель технологии псковского лицея №8 09.01.2023 11:070 Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Способы перечисления Единого налогового платежа напомнили псковичам

16.01.2023 11:21|ПсковКомментариев: 0

Использовать интерактивные сервисы «Личный кабинет» и «Уплата налогов и пошлин», размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, рекомендуют налоговики для того, чтобы перечислить Единый налоговый платеж (ЕНП). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФНС РФ по Псковской области. 

Реквизиты платежа будут заполнены автоматически: 

  • в «Личном кабинете» или учетной (бухгалтерской) системе нужно заполнить только сумму платежа;

  • в сервисе «Уплата налогов и пошлин» нужно заполнить ИНН/КПП плательщика и сумму платежа.

Сформировать платеж также можно в учетной (бухгалтерской) системе.

Если требуется самостоятельное заполнение платежного документа, необходимые реквизиты для уплаты ЕНП размещены на промостранице «Единый налоговый счет» на сайте ФНС России.

Образец квитанции можно скачать по ссылке

Теги: #регион60 #налоговая
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких перемен ждёте в 2023 году?
В опросе приняло участие 408 человек
16.01.2023, 11:450 Пешехода сбили на улице Кузнецкой в Пскове 16.01.2023, 11:350 Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности 16.01.2023, 11:300 Три человека погибли на дорогах Псковской области за прошедшую неделю 16.01.2023, 11:210 Способы перечисления Единого налогового платежа напомнили псковичам
16.01.2023, 11:140 Росгвардейцы задержали псковича за кражу спиртного 16.01.2023, 11:070 Подругу-телефонистку разыскивает женщина в Псковской области 16.01.2023, 11:000 Определены победители II этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам 16.01.2023, 10:560 Два автомобиля столкнулись напротив торгового центра в Пскове. ВИДЕО
16.01.2023, 10:560 Фальшивую стодолларовую купюру обнаружили в Великих Луках 16.01.2023, 10:490 Депутат Денис Иванов: Четыре дома в округе №15 в Пскове включены в план капремонта на 2023 год 16.01.2023, 10:470 Мобилизованным и контрактникам за участие в СВО засчитают двойной стаж 16.01.2023, 10:400 «Ямынетоварки»: акцию великолукского блогера в Москве встретили протестом
16.01.2023, 10:330 Откормленную выдру Бухлю показали в псковском подворье 16.01.2023, 10:270 Суд обязал арендатора земли в Порховском районе очистить участок от пней 16.01.2023, 10:210 Двум сотрудникам нацпарка «Себежский» вручили награды от Минприроды 16.01.2023, 10:140 «Деловой понедельник»: Коучинг как инструмент для развития бизнеса
16.01.2023, 10:020 «Летим домой»: последствия сильного ветра на Чудском озере показали рыбаки. ВИДЕО 16.01.2023, 09:510 «Интересные и небанальные» вакансии предложили псковичам 16.01.2023, 09:400 В Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства 16.01.2023, 09:300 Водитель протаранил российский продуктовый магазин. ВИДЕО
16.01.2023, 09:220 В Пскове кракена боятся меньше, чем омикрона – эксперты 16.01.2023, 09:150 Маткапитал предложили разрешить тратить на оплату ЖКХ 16.01.2023, 09:060 В Роскачестве рассказали куда жаловаться на плохую уборку дорог и пешеходных дорожек зимой 16.01.2023, 09:010 Пенсионер погиб при пожаре в Бежаницком районе
16.01.2023, 08:450 Псковичи рассказали, по каким критериям будут выбирать профессию и работу в 2023 году 16.01.2023, 08:310 В Госдуме предложили убрать с дорог бетонные заграждения в виде полусферы 16.01.2023, 08:120 Великолучанина поймали во время «преступной саги» 16.01.2023, 08:000 В России предложили внедрить единую квитанцию по ЖКХ
16.01.2023, 07:450 На фотовыставку о Соловецких островах приглашают псковичей 16.01.2023, 07:410 Великолучанин украл телевизор и получил два года колонии строгого режима 16.01.2023, 07:170 В России продажа просроченных молочных продуктов будет блокироваться на кассе 16.01.2023, 07:000 Атлантический циклон принесёт согретые воздушные массы на Северо-Запад России
15.01.2023, 22:000 Псковичам напомнили о детском телефоне доверия 15.01.2023, 21:440 Пик заболеваемости гриппом В придется на начало февраля - эксперт 15.01.2023, 21:202 Россиян предупредили о возможном вреде крещенских купаний 15.01.2023, 20:570 Кинолог дала советы подобравшим щенка на улице
15.01.2023, 20:240 Врач раскрыл самую частую причину изжоги 15.01.2023, 19:570 В российском городе тела двух людей нашли в канализации 15.01.2023, 19:340 7 заражённых коронавирусом выявили в Псковской области за сутки 15.01.2023, 19:120 Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с профессиональным праздником
15.01.2023, 18:440 Великолукский мемориальный музей отметил день рождения Софьи Ковалевской 15.01.2023, 18:200 Отреставрированную церковь святой Варвары открыли в Печорах 15.01.2023, 17:532 Названы любимые бренды техники у россиян 15.01.2023, 17:310 Псковичам напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний
15.01.2023, 17:090 Умер бывший глава администрации Печорского района Федор Коханов 15.01.2023, 16:560 Эксперт рассказал, почему опасно сразу включать принесенный с мороза ноутбук 15.01.2023, 16:300 Кассовые сборы «Чебурашки» превысили 4 миллиарда рублей 15.01.2023, 16:040 Россиянин погиб из-за самодельной петарды
15.01.2023, 15:370 Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 15.01.2023, 15:180 Архивисты рассказали о награждении Великих Лук орденом Великой Отечественной войны I степени 15.01.2023, 14:533 В России подорожали телевизоры 15.01.2023, 14:300 Умер грузинский киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе
15.01.2023, 14:050 Жилой дом загорелся в Себежском районе 15.01.2023, 13:401 Врач предупредил об опасности занятий спортом на улице в мороз 15.01.2023, 13:150 Великолучанина задержали за кражу 11 банок кофе 15.01.2023, 12:501 Российский боец ММА найден мертвым в поезде
15.01.2023, 12:250 Названо имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная» 15.01.2023, 11:580 Юрист рассказала о возможных причинах лишения россиян имущества 15.01.2023, 11:400 Останки более 30 красноармейцев подняли поисковики в Себежском районе 15.01.2023, 11:301 Губернатор назвал процент исполнения нацпроектов в Псковской области в 2022 году
15.01.2023, 11:251 Врачи рассказали о способах приспособиться к резкой смене погоды 15.01.2023, 11:211 Почти 2 млрд рублей планируют направить на благоустройство Печор 15.01.2023, 11:160 Псковский губернатор рассказал о доставке новогодних посылок участникам СВО 15.01.2023, 11:000 Более 30 уголовных дел окончил Псковский следственный отдел на транспорте в 2022 году
15.01.2023, 10:450 В Непале разбился самолет с 72 пассажирами на борту 15.01.2023, 10:300 Полицейские продолжают розыск пропавшего в марте великолучанина 15.01.2023, 10:080 Россиянам рассказали об особенностях мутации коронавируса 15.01.2023, 09:450 Названа опасность зеленого картофеля
15.01.2023, 09:221 Кинолог дал несколько советов по воспитанию щенков 15.01.2023, 09:000 День образования Следственного комитета России отмечается 15 января 15.01.2023, 08:500 Атлантический циклон несёт в Псковскую область сильный шквалистый ветер и снег с дождём 14.01.2023, 22:230 «Дабришутинг»: Новые амбиции, старые проблемы и цифровое будущее. ВИДЕО
14.01.2023, 22:000 Названа опасность лежащего под подушкой смартфона 14.01.2023, 21:400 Эксперт назвал маловероятным долгосрочный рост стоимости биткоина 14.01.2023, 21:195 Почти 1 млрд человек получают медуслуги в клиниках без надежного электроснабжения - ВОЗ 14.01.2023, 21:000 Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru