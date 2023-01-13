Экономика

Способы перечисления Единого налогового платежа напомнили псковичам

Использовать интерактивные сервисы «Личный кабинет» и «Уплата налогов и пошлин», размещенные на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, рекомендуют налоговики для того, чтобы перечислить Единый налоговый платеж (ЕНП). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФНС РФ по Псковской области.

Реквизиты платежа будут заполнены автоматически:

в «Личном кабинете» или учетной (бухгалтерской) системе нужно заполнить только сумму платежа;

в сервисе «Уплата налогов и пошлин» нужно заполнить ИНН/КПП плательщика и сумму платежа.

Сформировать платеж также можно в учетной (бухгалтерской) системе.

Если требуется самостоятельное заполнение платежного документа, необходимые реквизиты для уплаты ЕНП размещены на промостранице «Единый налоговый счет» на сайте ФНС России.

Образец квитанции можно скачать по ссылке.