Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз ведущий, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский предлагает поговорить о коучинге как инструменте для развития бизнеса.

Кто такой коуч и почему это профессия становится такой актуальной? Что такое корпоративный коучинг и как он применяется в бизнесе? Для решения каких задач компании стоит обратиться к профессиональному коучу? На эти и другие вопросы сегодня ответит профессиональный коуч, бизнес-тренер, сооснователь пространства для развития «Ежевика» Ирина Владимирова.

Трансляция завершена.