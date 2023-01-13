Экономика

«Деловой понедельник»: Коучинг как инструмент для развития бизнеса. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой понедельник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 16 января.

На этот раз ведущий, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский предложил поговорить о коучинге как инструменте для развития бизнеса.

Кто такой коуч и почему это профессия становится такой актуальной? Что такое корпоративный коучинг и как он применяется в бизнесе? Для решения каких задач компании стоит обратиться к профессиональному коучу? На эти и другие вопросы сегодня ответила профессиональный коуч, бизнес-тренер, сооснователь пространства для развития «Ежевика» Ирина Владимирова.