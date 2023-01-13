Экономика

Продажи напитков без сахара резко снизились в России на 9,8%

Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к резкому сокращению сегмента газированных напитков без сахара. За год натуральные продажи такой продукции снизились почти на 10%, а ее доля упала до 8,5% рынка. Спрос на напитки без сахара стимулировал маркетинг крупнейших игроков, но сейчас компании сосредоточены в первую очередь на самых популярных, то есть сладких, позициях.

За 12 месяцев по ноябрь 2022 года продажи газированных напитков без сахара в РФ сократились на 9,8% в натуральном выражении год к году, следует из данных NielsenIQ. В деньгах продажи увеличились на 3,6% из-за роста цен. Для сравнения, оборот всех газированных напитков за этот период снизился на 1,8% в объеме и вырос на 15,9% в деньгах. В результате доля напитков без сахара на рынке сократилась примерно до 8,5%, сообщает «Коммерсантъ».

В предшествующий период газированные напитки без сахара, напротив, показывали положительную динамику. По данным NielsenIQ, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года продажи такой продукции в объеме росли на 10,7%, а в деньгах — на 19,9% год к году, что было сопоставимо с показателями всех газированных напитков.