Экономика

Сокращений на крупных островских предприятиях не допущено — глава района

Сокращений персонала на крупных предприятиях в Островском районе не допущено. Об этом в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Мы ведём мониторинг наших основных восьми организаций. К счастью, пока всё в порядке. По некоторым даже есть увеличение производства, даже в два раза. Остальные — на уровне. По сокращениям, что нас в первую очередь волнует: никто не допустил высвобождения персонала. Безработицы нет, даже, наоборот, есть потребность в увеличение персонала», - рассказал Дмитрий Быстров.

Гость студии напомнил, что в 2022 году в непростой ситуации находилось сельскохозяйственное предприятие «Идаванг» в Островском районе. На настоящий момент, по его словам, ситуация стабилизировалась, предприятие начало продажи свинины.

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Экономика в муниципалитете, продолжил глава Островского района, чувствует себя нормально. Он отметил, что это видно и по размеру налоговых поступлений в бюджет района.