Экономика

Замедление роста мировой экономики в 2023-2024 годах прогнозируют во Всемирном банке

Медленные темпы роста мировой экономики будут наблюдаться в течение 2023-2024 годов. Такое мнение выразил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в интервью британскому телеканалу Sky News 22 января.

«Речь идет о продолжительном замедлении. Это не совсем цикл, к которому мы привыкли в прошлом. Это связано с сохранением [высокого уровня] инфляции, нехваткой новых инвестиций. Сложно рассчитывать, что в ближайшие два года произойдет сильное восстановление [мировой экономики]», - цитирует его ТАСС.

В этом контексте Малпасс подчеркнул важность выстраивания грамотной экономической политики для государств, которые вынуждены сокращать свои расходы и правильно расставлять приоритеты.