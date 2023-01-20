Экономика

В России изменились правила выплаты аванса работникам

С 1 января 2023 года изменились правила уплаты НДФЛ. По большей части это чисто техническая история, касающаяся организаций и добавляющая работы бухгалтерам. Работник все равно получит то, что ему причитается. Общая сумма зарплаты не изменится.

«Теперь законодательство обязывает работодателя удерживать подоходный налог и с аванса, и с заработной платы. По старым правилам удержание происходило только раз в месяц, а в расчет принималась общая полученная сотрудником сумма», - пояснила «Российской газете» адвокат Ирина Калинина.

Теперь же удержания происходят по принципу «день в день»: когда заплатили, тогда же и вычли налог. Таким образом, расчет НДФЛ теперь как бы «дробится», но итоговая сумма всей заработной платы у работника остается без изменения. Он дополучит невыплаченную разницу уже при следующей выплате.

«Приведу пример для наглядности. Оклад работника составляет 40 000 рублей. После вычета подоходного налога в 13% (это 5200 рублей), он получает "на руки" 34 800 рублей. Ранее ему выдавали 16 тысяч аванса и 18 880 рублей заработной платы (40 000 - 16 000 аванс - 5200 подоходный налог со всей полученной заработной платы за месяц). Теперь же сотруднику будут выплачивать аванс в размере 13920 рублей - меньше, чем было в прошлом году (всё те же 16 000, но с вычетом 2080 рублей в качестве подоходного налога) и заработную плату в сумме 20880 рублей. Вот здесь то и добавят разницу. И в итоге зарплата получается больше, чем была в прошлом году (24 000 - 3120 как подоходный налог). Но в общем итоге работник получает всё те же 34 800 рублей», - разъяснила юрист.

Бухгалтер Виктория Павлова, в свою очередь, добавляет, что работодатели в компаниях, где аванс небольшой, могут просто увеличить его сумму, чтобы работникам не было дискомфортно.

В целом с 2023 года датой получения дохода в виде оплаты труда будет считаться не последний рабочий день месяца, а фактический день выплаты работнику (ст. 223 НК РФ). Соответствующие поправки внесены федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ.