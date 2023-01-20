Экономика

Эксперт назвал магазинные уловки, которые «тянут» из покупателя деньги

На фоне снижения покупательной способности населения маркетологи используют разнообразные уловки с целью побудить заплатить на кассе побольше. Это сохраняет у людей иллюзию доступности тех или иных повседневных товаров, которые по сути стали дороже, рассказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Одна из самых распространенных уловок — это акционные предложения, которых с каждым месяцем становится все больше и больше. Расчет на то, чтобы потребитель взял с полки товар по акции, при этом далеко не всегда эти акции являются честными. Например, при онлайн-распродажа («черная пятница», «кибер-выходные» и так далее) потребители часто жалуются на то, что товар, который якобы продавался со скидкой, на самом деле подорожал накануне распродажи, а в реальности никакой скидки и не было.

«Здесь есть решение — в некоторых странах, если ты декларируешь скидку, ты должен опубликовать рядом самую низкую цену, которая была на этот товар за 30 дней. Такое, по идее, должно бы появиться и в нашем законодательстве», — сказал эксперт агентству «Прайм».

Классическая ротация товаров внутри магазина — тоже любимый трюк мерчандайзеров. Самые выгодные для продавца и производителя товары размещаются на полке на уровне глаз «золотые полки»), а мелкий дорогой товар ставят около кассы, чтобы сподвигнуть покупателя на импульсивную покупку. «Противостоять этому можно, составив перед походом в магазин примерный список покупок и не отклоняться от него», — посоветовал эксперт.

Покупателей электроники соблазняют предложениями платной гарантии и страховки, но экономического смысла это не имеет, поэтому поддаваться не следует, добавил он.

В арсенале маркетологов есть определенные слова-триггеры, которые должны подтолкнуть вас купить товар. Например, это красные ценники с надписью типа «всего 99 рублей». Вербальное внушение иногда кроется и в самом названии магазина — «Низкие цены», «Справедливые цены» и т.п. Также торговые сети очень любят писать на ценниках 99,90 вместо 100 рублей, или 39,99 вместо 40 рублей, рассчитывая на то, что подсознательно данный продукт казался нам дешевле. Как волшебство действует на покупателей и слово «бесплатно» на пачке товара, но на практике подарок уже включен в цену.

При расстановке товаров в торговом зале используется принцип составления логических пар, например, зубная паста — зубная щетка и нить, на которые «совершенно случайно» сегодня скидка. Но это сделано не для удобства, а чтобы побудить выложить побольше денег на кассе.

Наконец, беспроигрышно работает уменьшение количества товара в упаковке. По мнению эксперта, бороться с этим можно и нужно: в европейских странах на ценнике всегда указывается две цены — цена за единицу товара и цена в пересчете на килограмм либо на один литр продукции. Это позволяет выбрать более дешевый продукт. Россияне же традиционно любят скидки, и почти всегда выбирают товар по стоимости упаковки, а не в пересчете на вес, подытожил эксперт.