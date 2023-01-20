Экономика

Треть работодателей в России ждут в 2023 году перемен к лучшему — опрос

Треть работодателей в России ждут в 2023 году перемен к лучшему: расширяют штат, увеличивают бюджет и дают прогнозы о безработице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Только 14% работодателей оценивают положение своей компании в 2023 году как негативное (причем из них только 3% - как крайне негативное). 48% уверены, что их бизнес будет находиться в стабильном состоянии, а 30% ожидают перемен к лучшему. Позитивные оценки более свойственны малому и среднему бизнесу.

57% компаний, по данным опроса, планируют изменить или расширить свою сферу деятельности в 2023 году (из них 21% точно сделают это, 36% - скорее да, чем нет). Еще у 29% таких планов нет, 14% затруднились ответить. Планы по изменению сферы деятельности больше свойственны небольшим компаниям: 76% со штатом в 51-100 сотрудников и 69% со штатом менее 50 сотрудников.

Более половины работодателей (57%) предполагают, что численность персонала в их компании в наступившем году увеличится (как правило, это касается небольших и средних компаний). В 27% не ожидают изменений, а в 16% предполагают, что будут сокращения штата. На фоне планов расширения штата треть компаний (35%) в этом году планируют увеличить бюджет на подбор персонала, 17% - наоборот, уменьшить. В 37% компаний эта статья расходов останется без изменений. Показательно, что о росте бюджетов на подбор чаще сообщают небольшие компании: 39% с численностью до 100 человек и 36% - с численностью менее 50 человек.

«В современных условиях любые прогнозы весьма условны. Но в целом кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые "шоки", реагируя на них всё более сглажено. Я допускаю: ухудшение экономической ситуации негативно отразится на рынке труда. Однако пока страшные сценарии в экономике не реализовались, и основная масса бизнесов перестраивается на новые рельсы, учится жить в новой реальности», - отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

По ее словам, при отсутствии новых вызовов и событий, напрямую влияющих на численность трудоспособного населения, вероятнее всего, что в 2023 году показатель безработицы сохранится на текущих исторических минимумах.

«За последние годы мы видели, что на положительную динамику безработицы в условиях сохраняющегося эффекта демографической ямы и снижения численности, выходящей на рынок труда молодежи, влияла только приостановка целого ряда отраслей экономики и бизнеса. На протяжении 2022 года ожидания роста безработицы на фоне ухода из страны иностранного бизнеса не оправдались, персонал старались сохранить даже в условиях длительного простоя, массовые сокращения если и были, то в отдельных компаниях, которым не удалось договориться об изменении структуры владения или передаче/продаже бизнеса российским акционерам или менеджменту», - сказала эксперт.

С позиции сегодняшнего дня, продолжила она, нет предпосылок к сокращениям в целых отраслях с массовой занятостью (торговля, общепит, транспорт и логистика и т. д.) в течение 2023 года, которые могут повлиять негативно на динамику показателя безработицы.