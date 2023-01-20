Экономика

«Деловой понедельник»: Как косметическое производство справилось с вызовами 2022 года? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой понедельник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 января.

Гость студии - учредитель косметической компании «Айрон Барбер» Владимир Харитонов.

Разговор пошел о том, как косметическое производство справилось с вызовами 2022 года. С какими трудностями столкнулась отрасль в прошлом году? Почувствовала ли она на себе разрыв логистических цепочек? Как справилась с импортозамещением? Изменился ли спрос на продукцию?

Об этом и многом другом с гостем студии поговорил ведущий программы - председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский.