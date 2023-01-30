Экономика

Роста выдач кредиток в России в 2023 году ждать не стоит – эксперты

В декабре в России было выдано 1,81 млн кредитных карт на 160,9 млрд рублей. На таком уровне сегмент находится уже четыре месяца, и в 2023 году на рост выдач рассчитывать не стоит, полагают участники рынка и эксперты.

На фоне регуляторных ограничений уровня долговой нагрузки и реализации отложенных последствий кризиса 2022 года в сегменте можно ждать роста просрочки, кредиторы же будут снижать одобряемые чеки, сообщает «Коммерсантъ».

По данным БКИ «Скоринг Бюро», в декабре было выдано 1,81 млн кредитных карт на 160,9 млрд рублей. Показатели держатся на этих уровнях с сентября, демонстрируя колебания на несколько процентов. При этом средний лимит по кредитным картам в декабре составил 88,8 тыс. рублей. Показатель растет с августа 2022 года.

У Росбанка он увеличился на 32% (без учета овердрафта), отмечает руководитель центра кредитных карт банка Наталья Зубенко. Портфель ВТБ в сегменте кредитных карт вырос на 9% по итогам года, сообщили в банке. ПСБ в 2022 году увеличил портфель кредитных карт на 35%, говорит начальник управления карточных продуктов ПСБ Рустем Аминов.

В 2023 году банкиры ожидают сдержанного роста рынка кредитных карт, а роста средних чеков и вовсе не ждут.