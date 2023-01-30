Экономика

Россияне отметили рост производства отечественной продукции - ВЦИОМ

Первенство в рейтинге приоритетных для государства направлений в экономической сфере занял рост производства российской продукции – повышение к нему государственного внимания в минувшем году отмечают 59% россиян. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, посвященного отношению россиян к реализации национальных проектов в экономике.

На втором месте поддержка предпринимателей (39%), на третьем – поддержка экспорта российских предприятий (30%).

Из-за санкционного давления, с которым столкнулась Россия в 2022 году, особую актуальность приобрела поддержка отечественного бизнеса.

По результатам опроса, наиболее узнаваемыми мерами поддержки в рамках нацпроектов в экономике стали следующие пять:

переобучение и повышение квалификации персонала (информированы 77%),

льготные кредиты (77%);

поддержка самозанятых (76%);

поддержка фермеров (68%);

обучение навыкам предпринимательства (53%).

Развитие импортозамещения стало не только одним из ключевых направлений деятельности государства в 2022 году, но и одной из наиболее заметных мер (как в рамках НП по экономике, так и среди всех национальных проектов).

В ходе опроса 78% россиян согласились с тем, что за последний год стало производиться больше отечественной продукции. Почти две трети опрошенных также отмечают повышение интереса граждан к предпринимательской деятельности – 62% считают, что за последние 12 месяцев в России стали больше официально регистрироваться как самозанятые/индивидуальные предприниматели, 60% - что стали больше изучать программы в этой сфере.

В топ-5 самых заметных изменений вошло также повышение квалификации персонала (59%) и увеличение числа компаний, продающих свою продукцию в дружественные страны (55%).