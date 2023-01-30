Экономика

Матвиенко предложила наложить временный мораторий на закон о госзакупках

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему. Этот вопрос она намерена обсудить с главой правительства РФ.

«С учетом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон (закон о госзакупках) и быстро осваивать средства», - сказала парламентарий в ходе заседания палаты в среду.

Она поручила вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву подготовить обращение в правительство по этому вопросу, пишет РИА Новости. «Я переговорю с председателем правительства», - отметила спикер.

Матвиенко подчеркнула, что временный мораторий на действие закона позволит регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в развитие собственной инфраструктуры и в экономику.