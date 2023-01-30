Экономика

Торговым сетям запретят штрафовать производителей за срыв заказов ритейла

Новые поправки в закон «О торговле» могут поддержать производителей продовольствия — речь идет о законодательном запрете взимать штрафы с поставщиков, если они сорвали поставку продуктов для ритейлеров. В этом уверена Федеральная антимонопольная служба. Эта норма должна касаться лишь тех случаев, когда поставщики предварительно не согласовывали дату исполнения обязательств.

Антимонопольщики уже внесли эту инициативу в свой проект, в котором перечислили шаги для поддержки российской экономики в условиях санкций. Документ направили на рассмотрение в ведомства. Об этом Минсельхоз упомянул в своем письме в Госдуму от 20 января. Его сформировали после правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, «Известия».

Во время пандемии торговые сети и их партнеры уже договаривались о моратории на штрафы, его поддержали лишь самые крупные игроки. Обстоятельства 2022 года не уступают по значимости короновирусным ограничениям. Экономические условия в прошлом сезоне также были сложными: в мире разрушилась система логистики, против РФ ввели санкции, появилась волатильность на финансовых рынках, уже не раз подчеркивали производители. А это значит, что они остались без нужного объема российского и иностранного сырья, комплектующих, упаковки, ингредиентов и так далее. В итоге весь комплекс проблем в части случаев мешал компаниям полностью исполнять обязательства перед торговлей — например, если речь шла об оперативных заказах с ее стороны.

В целом торговля не откликнулась на сложности производителей. Ритейлеры штрафуют поставщиков на 20%, 50%, а иногда и 100% стоимости продуктов (например, в случае промоакций или скидочных кампаний), писал депутат Сергей Лисовский весной 2022 года в Минпромторг. Сейчас ситуация не лучше — взыскания могут достигать десятков миллионов рублей, а, зачастую, и нескольких процентов от выручки, сказал «Известиям» один из источников среди поставщиков.