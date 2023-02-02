Экономика

Ларьки у входов в торговые центры — во благо бизнеса или привет из 90-х?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему предложения открыть ларьки у входов в торговые центры для продвижения продукции местных предпринимателей. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал главам регионов организовать работу по открытию павильонов, киосков, палаток, лотков и автолавок для товаров российских производителей у входов в торговые центры и магазины. Правительство предлагает использовать покупательский трафик крупных ТЦ для продвижения продукции отечественного малого и среднего бизнеса.

Мантуров указал предпринимателей, которым рекомендуется предоставить места для торговли у магазинов, — это производители сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермеры, производители текстиля, одежды и обуви.

В рекомендации Мантурова речь идет о том, что торговые точки предполагается размещать снаружи ТЦ, на муниципальных территориях. Но во многих регионах рядом с такими объектами земля находится в частной собственности, а муниципальная уже занята другими объектами торговли, с которыми заключены долгосрочные договоры.

Представителям малого бизнеса, возможно, и правда было бы удобно реализовывать продукцию около торговых центров на льготных условиях. Но в то же время они могут отобрать часть потока посетителей у самих ТЦ, что невыгодно владельцам торговых центров.

Кроме того, есть мнение, что размещение торговых точек около ТЦ вернет нас в 90-е, когда на всей территории страны выросли как грибы после дождя ларьки и киоски. Тогда их появление объяснялось малым количеством государственных магазинов и сравнительно небольшим ассортиментом товаров в них. Начиная с 2016 года, число ларьков заметно сократилось в связи с изменениями торгового законодательства, со временем торговля упорядочилась, стала более цивилизованной, и сейчас ларьки стали редким явлением.

Нужно ли открывать киоски или ларьки у входов в торговые центры и магазины? Не приведет ли это к возврату к ларькам из 90-х? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

По словам директора гипермаркета «Империал» Николая Рассадина, если владельцы торговых центров хотят, чтобы у них были точки продаж перед входом в ТЦ, то они могут организовать такую торговлю самостоятельно. Если предпринимателям это невыгодно, то нельзя за их счет решать проблемы представителей малого бизнеса и производителей отечественных товаров.

«На самом деле, это не новшество, не ноу-хау. Я помню времена, когда губернатором был Андрей Турчак, он предлагал такую вещь, по этому поводу собирали какое-то совещание с руководителями торговых комплексов, это обсуждали. Но на самом деле, если хочет кто-то из владельцев торговых комплексов, он может это сделать. Например, если вы когда-нибудь были в Тарту в Lounakeskus, там перед самим зданием построены аккуратные деревянные домики. В них фермеры продают свои ягоды и другую продукцию, выращенную у себя в хозяйстве. Но это целенаправленное желание владельца торгового комплекса. Например, у меня на территории, если вы обратите внимание, тоже есть какие-то палатки, где люди ведут свой небольшой бизнес. Во-первых, нужно, чтобы торговые позиции не пересекались. Зачем мне кто-то, кто будет торговать морковкой, луком, капустой, когда у меня все это есть в магазине? Понятно, что это конкуренция, она такая условная. Вы бесплатно поставите у меня около дверей какого-то фермера, который будет отбивать покупателей, подсиживать мою торговлю - мне это не надо. В принципе, эти вопросы должны решаться не на административном уровне, не на уровне чиновника. Я считаю, что неправильно за счет предпринимателей решать вопросы других предпринимателей. Займись нормальным построением нормальной экономики. У нас есть куча площадок, где фермерам не встать. Вспомните, 2-3 года назад их гоняли с "Маяка". Там какая-то была неорганизованная торговля. И там чуть ли не полиция гоняла. А сегодня, видите ли, давайте мы им дадим зеленый свет, бесплатно поставим там, где есть поток людей, покупателей. Вот у себя, перед администрацией, и ставьте».

Не поддерживает инициативу по созданию киосков на входе в торговые центры директор ТЦ «Апельсин» в Великих Луках Виталий Яковлев.

«Не поддерживаю, потому что мы строили торговый центр, чтобы в нем размещать торговые павильоны, а не на улице».

Для малого бизнеса нужно создавать специализированные точки продаж товаров, уверен председатель регионального отделения «Опора России» Валерий Лесников. Он предполагает, что владельцы торговых центров тоже будут выступать против инициативы создания ларьков около ТЦ.

«Я думаю, что для малого бизнеса нужно создавать отдельные места для торговли. Как у нас в городе, например, уже готовится площадка с домиками. Губернатор об этом рассказывал. Ведь все зависит не только от предпринимателей, есть еще и покупатель. Покупатели идут в большой хороший торговый центр, видят перед входом какую-то продукцию собственного изготовления, которую продают, может быть, бабушки. Продукция у них разная. У меня сидят бабушки на Октябрьском проспекте. Я, когда прихожу туда, всегда отрицательно к этому отношусь. Не знаю, как владельцы торговых центров будут к этому относиться. Думаю, что отрицательно. Не могу сразу свое мнение выразить: поддержать или не поддерживать этот вопрос. Это сложный вопрос. Можно попробовать, практика покажет, правильное это направление или нет. Думаю, что лучше создавать отдельные площадки для торговли такими товарами, чем начинать торговать в больших торговых комплексах, где уже есть фирменные торговые сети - промышленные, продовольственные. Туда малый бизнес в виде каких-то лотков, я думаю, устанавливать - не очень правильное решение. Практика покажет, если это будет практиковаться».

Инициатива хорошая, но возникают вопросы технического характера, объясняет президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. В других странах маленькие точки продаж около ТЦ предусматривались еще на стадии проектирования торгового центра.

«По опыту поездок в Европу, там эта тематика уже где-то, наверное, лет 10 назад была актуальна - использовать трафик посещения больших торговых центров, либо фойе, тамбуры. Там располагались торговые места для фермеров, которые торгуют местной продукцией. Они, в общем-то, не являлись сильными конкурентами для тех компаний, которые имели свои торговые места внутри торговых центров, потому что и по объему продукции, и по специфике, и по ее натуральности соответственными были и цены - как на сезонные продукты, так и на продукты и товары долгого хранения. Это пользовалось и, уверен, пользуется до сих пор хорошим спросом, потому что люди идут в торговые центры, покупают и фермерскую продукцию местных производителей, и тот товар, который им был необходим. Но нужно отдать должное, что все проекты торговых центров строились у наших соседей в том формате, который предполагает такую торговлю. У нас обычно перед входом в торговые центры места для такой уличной торговли или торговли под навесом и тем более в таких тамбурных пространствах, насколько я видел в разных больших торговых центрах Псковской области, не предусмотрено. Поэтому, как это будет обставляться сейчас: будут строиться какие-то навесы, делаться какие-то, скажем, легковозводимые конструкции, которые защитят продавцов от ветра и создадут комфортную обстановку... Я не знаю, откуда будут выделены эти средства, но сама идея - здравая. У нас всегда все накладывается на не совсем эффективное исполнение распоряжений, рекомендаций. Поэтому посмотрим, как это будет реализовано в нашем варианте. Но идею я, естественно, поддерживаю. На заседании Ассоциации псковских фермеров в Торгово-промышленной палате эту идею тоже обсуждали, поддержали, но вопросы, которые я сейчас озвучил, очень волнуют и их».

Если около торгового центра есть большая свободная территория, то можно по согласованию с владельцем ТЦ позволять небольшим магазинам организовывать там точку продажи, утверждает псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. Более того, он рассказал, как можно создать места для малого бизнеса, где предприниматели смогут реализовывать свою продукцию.

«Я не думаю, что это хорошо. Помните, у нас раньше было много таких лавок и магазинов. По большому счету, это захламляет город, это не совсем правильно. Тем более, когда у нас проблемы с коммунальными службами, с уборкой всех этих территорий. Тем не менее в больших торговых центрах есть большие площади. Там, наверное, можно было бы мини-магазинчики организовать. Действительно, если позволяет площадь, нужно согласовать это все с магазином и дать разрешение торговать каким-то людям, более маленьким магазинам или ларькам торговать своей продукцией. Наверное, это было бы актуально. Еще более актуально - создать в каждом городе места для так называемых малых сельхозпроизводителей, которые грибы собирают в лесах, клюкву и так далее. Чтобы люди спокойно там могли торговать ягодами, грибами, луком со своего огорода. Как-то их оставить в покое, чтобы они могли спокойно жить. Эта тема очень актуальная. Нужно, чтобы МВД контролировало эти точки, чтобы регулярно проверяли эти точки, как там обстоят дела, что там санитария была, и чтобы людям это было бесплатно, это очень важно. А так, вы понимаете, сейчас же у нас какой век? Век интернет-торговли. Что-то хочешь купить подешевле - в Интернет залезаешь, там все покупают оптом, продают в розницу с большим дисконтом. Так что, по-моему, сейчас большой проблемы нет что-то купить. И это очень сильно скажется на развитии этого "ларечного бизнеса". Я не вижу в этом большой перспективы, хотя там проблемы есть, их надо как-то решать. Тем не менее, бывают большие площадки, там, наверное, можно и поставить ларьки».

Рекомендация Минпромторга способна помочь малому и среднему бизнесу повысить продажи, но это может произойти за счет владельцев торговых центров.

В последнее время представители МСП все больше развивают продажи онлайн и взаимодействие с крупными ретейлерами. На этом фоне торговля в ларьках или киосках около ТЦ выглядит как пережиток прошлого. Нужны более современные решения. В этом плане ярмарки — это работа на будущую перспективу. Для поддержки МСП уже используются ярмарочные пространства, где предпринимателям организован поток покупателей, в том числе - туристов. Практика показала эффективность и удобство такого подхода.

Анастасия Сливинская