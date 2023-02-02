Экономика

Производство химпродукции расширяется в Псковской области - Центробанк

Производство химпродукции расширяется в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

В февральском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», который содержит анализ текущей экономической ситуации в регионах, отмечено увеличение спроса на продукцию, производимую для замещения импорта, что способствовало росту выпуска в химической отрасли на Северо-Западе.

Так, в Псковской области введено в эксплуатацию новое высокотехнологичное предприятие по производству современной ПЭТ-пленки. Ожидается, что при выходе на проектную мощность компания полностью удовлетворит запросы отечественных производителей из пищевой отрасли, автопрома, производства медицинских товаров и других отраслей.

Подробнее о текущей экономической ситуации можно прочитать в докладе. При его подготовке используется широкий спектр экономической информации, доступной на региональном уровне, включая данные опросов более 14 тысяч нефинансовых предприятий и мнения экспертов, что позволяет дополнить официальные статистические данные оценками бизнеса, аналитиков, отраслевых объединений, выделить в экономиках регионов зарождающиеся тренды. В декабре в опросе приняли участие свыше 150 предприятий Псковской области.

Доклад публикуется перед каждым заседанием Совета директоров Банка России по ключевой ставке и содержит обзор экономической ситуации в регионах с акцентом на темах, актуальных для принятия решений по денежно-кредитной политике.