Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Возможен ли баланс интересов государства и бизнеса? Креативная экономика – миф или реальность? На эти и другие темы ведущий программы Станислав Оссовский побеседует с директором Новгородского фонда развития креативной экономики, председателем Новгородского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Юрием Весельевым.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.