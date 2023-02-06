Экономика

Размер задолженности по зарплатам удвоился в Псковской области

Общий размер задолженности по заработной плате на пяти предприятиях и организациях в Псковской области по состоянию на 1 января 2023 года составил 8,4 млн рублей (на аналогичный период прошлого года - 3,7 млн рублей). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Общий размер задолженности по заработной плате на пяти предприятиях и организациях, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, по состоянию на 1 января 2023 года составил 8,4 млн рублей перед 157 работниками (на 1 января 2022 года - 3,7 млн рублей перед 132 работниками). Принятыми превентивными мерами удалось не допустить нарушений прав работников предприятий с иностранным участием и находящихся в одном технологическом цикле с ними», - сообщили в ведомстве.

Помимо этого, за год прокурорам удалось восстановить нарушенные права 816 работников, в результате работы органа надзорного ведомства была погашена задолженность по заработной плате в размере 16,4 млн рублей.

По результатам рассмотрения более 80 мер прокурорского реагирования за нарушения трудовых прав к различным видам ответственности привлекли свыше 130 человек.