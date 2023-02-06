Экономика

Бизнес в Псковской области до сих пор не восстановился до уровня 2019 года — Аркадий Мурылев

Бизнес в Псковской области до сих пор не восстановился до уровня 2019 года. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Пандемия COVID-19 переросла в санкции на фоне спецоперации, и сказать, что мы оправились, неправильно. Два года пандемии очень ощутимо коснулись бизнеса, и даже на момент снятия ограничений мы делали опросы, в том числе федеральные, они показали, что спрос не восстановился, средний чек упал, количество потребителей снизилось, и оно не достигло того роста, который был в 2019 году», - сказал Аркадий Мурылев.

В качестве примера бизнес-омбудсмен привёл сферу общественного питания. Он отметил, что снизилось как количество точек общепита, так и качество сервиса. «Новые заведения открываются, но и старые ведь закрываются. Не всем удаётся удержаться», - заметил эксперт.

По его словам, в январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области снизилось с 20 470 до 20 169.