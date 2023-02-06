Бизнес в Псковской области до сих пор не восстановился до уровня 2019 года — Аркадий Мурылев

Бизнес в Псковской области до сих пор не восстановился до уровня 2019 года. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В качестве примера бизнес-омбудсмен привёл сферу общественного питания. Он отметил, что снизилось как количество точек общепита, так и качество сервиса. «Новые заведения открываются, но и старые ведь закрываются. Не всем удаётся удержаться», - заметил эксперт.
По его словам, в январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области снизилось с 20 470 до 20 169.