Экономика

Почти на 7% вырос объем реализации молока в сельхозорганизациях России

Почти на 6,5% вырос объем реализации молока в сельхозорганизациях России. Наибольшие объёмы реализации молока от 1,5 тысячи тонн были достигнуты сразу в 10 регионах страны.

Как пишет RuNews24, речь идёт о Татарстане и Удмуртии, Краснодарском крае, Кировской, Воронежской, Ленинградской, Свердловской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях.

По данным Минсельхоза РФ на 30 января, суточный объём реализации молока в сельхозорганизациях составил 52,9 тысячи тонн, это на 6,5 процента или 3,2 тысячи тонн больше, чем в прошлом году.

20,4 килограмма составил средний надой молока от одной коровы за сутки. Это на 1,3 килограмма больше, чем годом ранее.

Более 25 килограммов молока в расчёте на одну корову было получено сразу в нескольких регионах. Такие показатели наблюдаются в Калининградской и Ленинградской областях, в Краснодарском крае.