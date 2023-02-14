Экономика

Рентабельность российских ломбардов превысила 10% в 2022 году

В 2022 году рынок ломбардов продемонстрировал высокую — более 10% — рентабельность. Максимальному за три года показателю способствовали регуляторные послабления, введенные во втором квартале из-за снижения цен на золото,— мораторий на ограничение полной стоимости кредита (ПСК).

Однако уже в июле он был отменен, а сами ломбарды столкнулись с оттоком клиентов на фоне мобилизации и с сокращением срока займов из-за перехода граждан к сберегательной модели поведения. С марта 2023 года ломбарды ждут притока клиентов, но не роста чеков и сроков займов, сообщает «Коммерсантъ».

В реестре ЦБ состоит 1951 ломбард. На конец первого полугодия 2022 года активными заемщиками ломбардов являлись 2,4 млн граждан (число договоров займа — 4,8 млн штук). Размер среднего займа в ломбарде составлял на 1 июля 12 тыс. рублей.

В результате ставки на займы с золотом в качестве залога в ломбардах в прошлом году выросли с 125% годовых в первом квартале до 159% годовых в четвертом квартале.