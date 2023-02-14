Экономика

«Связной» намерен инициировать банкротство

Крупнейший российский сотовый ритейлер «Связной» намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о своем банкротстве, следует из сообщения ритейлера на Федресурсе.

«В связи с появлением у общества с ограниченной ответственностью "Сеть Связной"… признаков банкротства… заявитель намерен обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Сеть Связной" банкротом», - приводит сообщение РИА Новости.

Сумма задолженности ООО «Сеть Связной» перед кредиторами не сообщается. Днем ранее сообщение о намерении требовать банкротства ритейлера опубликовал индивидуальный предприниматель Петр Колотилин. Сообщение о планах подать на банкротство публикуется не менее чем за 15 дней до обращения в суд и действует в течение месяца.

Арбитражный суд Москвы в январе взыскал со «Связного» чуть более 5 миллиардов рублей в пользу ООО «Мерлион», крупного российского дистрибьютора на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели.

В декабре прошлого года этот же суд утвердил мировое соглашение «Связного» с Альфа-банком, по условиям которого ритейлер обязался выплатить банку более 6,7 миллиарда рублей долга с процентами до конца 2025 года. Также в декабре суд взыскал со «Связного» около 839 миллионов рублей по иску ПАО «Вымпел-Коммуникации».

«Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») - крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России.