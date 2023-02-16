Экономика

Назван размер средней заработной платы в Псковской области в 2022 году

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь-ноябрь 2022 года, по оценке, составила 37 887 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 10,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата снизилась на 2,7%. В среднем по России заработная плата составила 61 985 рублей и в реальном выражении снизилась на 1,1%. Наиболее высокий уровень оплаты труда работников сложился в организациях финансовой и страховой деятельности – 61 097 рублей, что на 61,3% выше, чем в среднем по области.

Уровень оплаты труда работников по виду экономической деятельности «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» за январь-ноябрь 2022 года был ниже среднеобластного на 37,8% и составил 23 566 рублей.

Среди муниципальных районов и городских округов Псковской области самая высокая заработная плата за январь-ноябрь 2022 года сложилась в организациях (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью менее 15 человек) Дновского района – на 11,7% выше, чем в среднем по области. Самая низкая – в организациях Красногородского района – на 29,3% ниже, чем в среднем по области.

Среди регионов Российской Федерации по величине среднемесячной заработной платы за ноябрь 2022 года Псковская область находилась на 81 месте.

Просроченная задолженность по заработной плате в течение 2022 года изменялась скачкообразно. Наибольший объем задолженности зафиксировали на 1 марта 2022 года – 7,1 миллион рублей, наименьший – на 1 апреля, на 1 мая, на 1 июня и на 1 июля 2022 года – 0,8 тысячи рублей.

По состоянию на 1 января 2023 года просроченная задолженность по заработной плате организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 0,8 тысяч рублей, что на 19,3% меньше, чем на 1 декабря 2022 года. Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 января 2023 года составила 4 человека. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 188,5 тысяч рублей.

Уровень безработицы населения области в возрасте 15 лет и старше, в среднем, за октябрь-декабрь 2022 года составил 3,8% и уменьшился по сравнению с октябрем-декабрем 2021 года на 0,2 процентного пункта (по России – 3,7% и на 0,6 п.п. соответственно).