Соль, спички и ритуальные услуги подорожали в Псковской области в 2022 году

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Псковской области в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составил 112% (по России – 111,9%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
В 2022 году цены росли более быстрыми темпами, чем в 2021 году. Наибольший рост цен наблюдался в I квартале 2022 года.
Основное влияние на величину индекса потребительских цен оказал рост цен на непродовольственные товары, которые подорожали на 14,1%. Цены на услуги выросли на 12,8%, на продовольственные товары – на 10,0%.
Из продовольственных товаров значительнее других подорожали:
Из плодоовощной продукции:
Наибольшее снижение цен отмечалось на:
Из плодоовощной продукции на:
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец декабря 2022 года составила 5939,88 рубля и увеличилась по сравнению с декабрем 2021 года на 6,6 процента.
Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали:
Наибольшее снижение цен отмечено на:
Из услуг более всего выросли цены и тарифы на:
Среди бытовых услуг значительнее других подорожали: