Экономика

Соль, спички и ритуальные услуги подорожали в Псковской области в 2022 году

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Псковской области в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составил 112% (по России – 111,9%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В 2022 году цены росли более быстрыми темпами, чем в 2021 году. Наибольший рост цен наблюдался в I квартале 2022 года.

Основное влияние на величину индекса потребительских цен оказал рост цен на непродовольственные товары, которые подорожали на 14,1%. Цены на услуги выросли на 12,8%, на продовольственные товары – на 10,0%.

Из продовольственных товаров значительнее других подорожали:

соль поваренная пищевая – на 49,9%,

кофе натуральный в зернах и молотый – на 26,8%,

чай зеленый – на 26,7%,

конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 26,2%,

маргарин – на 25,3%;

Из плодоовощной продукции:

бананы – на 50,8%,

сухофрукты – на 30,5%,

лук репчатый – на 17,6%,

апельсины – на 16,3%.

Наибольшее снижение цен отмечалось на:

яйца куриные – на 11,3%,

пшено – на 8,6%,

крупу гречневую-ядрицу – на 7,6%;

Из плодоовощной продукции на:

капусту белокочанную – на 49,8%,

чеснок – на 31,3%,

картофель – на 28,1%,

свеклу столовую – на 24,0%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец декабря 2022 года составила 5939,88 рубля и увеличилась по сравнению с декабрем 2021 года на 6,6 процента.

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали:

спички – на 65,1%,

ювелирные изделия – на 47,9%,

легковые автомобили – на 43,0%,

нитки – на 24,7%,

бумажно-беловые товары – на 24,6%.

Наибольшее снижение цен отмечено на:

телерадиотовары – на 7,4%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на:

услуги в сфере зарубежного туризма – на 99,9%,

услуги воздушного транспорта – на 49,3%,

услуги железнодорожного транспорта – на 20,5%,

посреднические и прочие услуги – на 20,2%.

Среди бытовых услуг значительнее других подорожали:

услуги фотоателье – на 32,0%,

ритуальные услуги – на 25,4%,

услуги бань и душевых – на 17,8%,

услуги парикмахерские – на 14,3%.