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Экономика

Соль, спички и ритуальные услуги подорожали в Псковской области в 2022 году

16.02.2023 11:04|ПсковКомментариев: 1

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Псковской области в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составил 112% (по России – 111,9%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В 2022 году цены росли более быстрыми темпами, чем в 2021 году. Наибольший рост цен наблюдался в I квартале 2022 года.

Основное влияние на величину индекса потребительских цен оказал рост цен на непродовольственные товары, которые подорожали на 14,1%. Цены на услуги выросли на 12,8%, на продовольственные товары – на 10,0%.

Из продовольственных товаров значительнее других подорожали:

  • соль поваренная пищевая – на 49,9%,
  • кофе натуральный в зернах и молотый – на 26,8%,
  • чай зеленый – на 26,7%,
  • конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 26,2%,
  • маргарин – на 25,3%;

Из плодоовощной продукции:

  • бананы – на 50,8%,
  • сухофрукты – на 30,5%,
  • лук репчатый – на 17,6%,
  • апельсины – на 16,3%.

Наибольшее снижение цен отмечалось на:

  • яйца куриные – на 11,3%,
  • пшено – на 8,6%,
  • крупу гречневую-ядрицу – на 7,6%;

Из плодоовощной продукции на:

  • капусту белокочанную – на 49,8%,
  • чеснок – на 31,3%,
  • картофель – на 28,1%,
  • свеклу столовую – на 24,0%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец декабря 2022 года составила 5939,88 рубля и увеличилась по сравнению с декабрем 2021 года на 6,6 процента.

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали:

  • спички – на 65,1%,
  • ювелирные изделия – на 47,9%,
  • легковые автомобили – на 43,0%,
  • нитки – на 24,7%,
  • бумажно-беловые товары – на 24,6%.

Наибольшее снижение цен отмечено на:

  • телерадиотовары – на 7,4%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на:

  • услуги в сфере зарубежного туризма – на 99,9%,
  • услуги воздушного транспорта – на 49,3%,
  • услуги железнодорожного транспорта – на 20,5%,
  • посреднические и прочие услуги – на 20,2%.

Среди бытовых услуг значительнее других подорожали:

  • услуги фотоателье – на 32,0%,
  • ритуальные услуги – на 25,4%,
  • услуги бань и душевых – на 17,8%,
  • услуги парикмахерские – на 14,3%.
Теги: #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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