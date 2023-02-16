Экономика

Объем промышленного производства сократился в Псковской области

Объем промышленного производства в Псковской области в 2022 году сократился на 1,4% по сравнению с 2021 годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Уменьшение объемов производства в 2022 году по сравнению с 2021 годом зафиксировали в трех из четырех секторов экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства.

«Добыча полезных ископаемых сократилась на 3,3%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение снизили объемы на 6,8%, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 16,9%. Прирост показали только обрабатывающие производства – на 0,5%», – отметили в Псковстате.

Обрабатывающие производства занимают наибольший удельный вес в структуре промышленного производства. В 2022 году отгружено продукции обрабатывающих производств на сумму 153 миллиардов рублей. Около половины (45%, или 69 миллиардов рублей) – это пищевые продукты, 18% (27 миллиардов рублей) – электрическое оборудование.

Рост в 2022 году продемонстрировали 8 отраслей обрабатывающих производств. Максимально увеличили объемы производства по сравнению с 2021 годом:

производство резиновых и пластмассовых изделий – на 65,9%;

ремонт и монтаж машин и оборудования – на 61,9%;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 54,8%.

Обрабатывающие производства, больше других сократившие объемы производства по сравнению с 2021 годом: