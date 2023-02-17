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Экономика

Россиянам стали доступны переводы за рубеж через СБП

17.02.2023 09:30|ПсковКомментариев: 0

Россиянам стали доступны денежные переводы через систему быстрых платежей (СБП) в страны ближнего зарубежья. Клиенты уже могут отправить средства по такой схеме в 50 банков Армении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, причем список постоянно пополняется, рассказали в службе поддержки «Тинькофф».

Там пояснили, что банк выполняет роль провайдера между СБП и иностранными кредитными организациями. При этом операции проходят в рублях с конвертацией на стороне партнера, сообщают «Известия».

Пользователи могут отправить бесплатные платежи за границу в рамках лимита, в случае превышения этой суммы комиссия составит 1%. Перевод должен прийти на счет получателя в течение нескольких минут, добавили в службе поддержки. Близкий к банку источник подтвердил, что такие трансграничные операции проходят через СБП, а «Тинькофф» выступает посредником.

В других крупнейших российских банках также работают над запуском переводов по СБП за границу. В ВТБ рассчитывают предоставить такую услугу в I полугодии 2023 года. Кредитная организация планирует организовать перечисления в разные страны, в том числе рассматривает Белоруссию, рассказал представитель компании. В «Открытии» и Новикомбанке трансграничные переводы через СБП также хотят запустить в нынешнем году. Первоначально клиенты смогут отправить деньги в Белоруссию, подчеркнули в «Открытии».

Число банков-партнеров будет увеличиваться, но резкого роста ждать не стоит, так как многие кредитные организации за рубежом будут опасаться введения вторичных санкций, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. При этом интерес к подключению этой системы есть у всех стран ЕАЭС.

Теги: #система быстрых платежей #СБП
Источник: Псковская Лента Новостей
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