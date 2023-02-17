Экономика

Власти предупредили регионы о необходимости вернуть переплату по налогам

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила регионы о необходимости возврата излишне уплаченных средств компаниями-налогоплательщиками и изъятии их со счетов региональных и муниципальных бюджетов. Об этом говорится в письме главы ФНС Даниила Егорова и руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина.

Предполагается возврат переплат по региональным и муниципальным налогам после введения новых механизмов уплаты — единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП). Новый порядок предполагает, что бизнес в конце месяца платит единый платеж, а ФНС его распределяет по налогам и уровням бюджета. У ряда налогоплательщиков возникло положительное сальдо, что предполагает возврат уплаченных в бюджеты средств на их единый счет, сообщает РБК.

Речь идет не об изъятии переплат по налогам, объяснили в ФНС. «То, что раньше называлось переплатой, сейчас составляет положительное сальдо ЕНС налогоплательщика. По закону он имеет полное право распоряжаться этим положительным сальдо по своему усмотрению. Для возврата денег больше не нужно ожидать решений в течение месяца. ФНС обязана в течение одного дня исполнить распоряжение о возврате суммы и направить его для исполнения», — сказали в налоговой службе, заключив, что «заплатить в бюджет нужно только то, что должен, а если возникла переплата, ею можно оперативно распорядиться, направив средства на развитие своего бизнеса».

В письме говорится, что в случае если из-за изъятий у регионов может в моменте возникнуть недостаточность средств, им рекомендуют обратиться за казначейскими кредитами.