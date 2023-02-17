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Экономика

Спрос на кредитные карты Сбера в Псковской области вырос на 65% в 2022 году

17.02.2023 13:00|ПсковКомментариев: 0

По итогам 2022 года жители Северо-Запада оформили на 75% больше кредитных карт Сбера, чем в 2021 году. Количество активных карт в регионе увеличилось на 8%. Торговый оборот по действующим кредиткам за год вырос на 11% – до 252 млрд рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба банка.

Спрос на кредитные карты Сбера в Псковской области вырос на 65% в 2022 году. По итогам 2022 года жители Псковской области оформили на 65% больше кредитных карт Сбера, чем в 2021 году. Торговый оборот по действующим кредиткам за год вырос на 12% – до 8 млрд рублей.

Больше других открыли кредитных карт в прошлом году петербуржцы, вологжане, жители Ленинградской и Калининградской областей. При этом по динамике выдач год к году в лидерах Вологодская и Архангельская области, где оформляли кредитки в два раза чаще, чем годом ранее. Наибольший прирост по обороту в Ленинградской и Вологодской областях (по 15%), а также Калининградской области (14%).

Рост спроса Сбер связывает, в первую очередь, с выгодными условиями Кредитной СберКарты*, которую банк запустил в конце лета 2021 года и уже через месяц после этого Frank RG признал её самой выгодной в России картой с длительным льготным периодом. При подготовке рейтинга специалисты оценивали кредитные карты по таким параметрам, как стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения. Кроме этого, в этом году Сбер получил премию Frank Credit Cards Award 2022 в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов».

Теги: #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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