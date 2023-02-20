Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В гостях у ведущего Станислава Оссовского «серийный» предприниматель, создатель многих бизнес-проектов в Псковской области и за ее пределами Денис Быченков.

Что его мотивирует открывать все новые бизнесы? Какое их количество открыто на сегодняшний день? В каких сферах? Как Денис Быченков пришел к производству вездеходов? За сколько их можно купить и на какого покупателя они рассчитаны?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.