Экономика

«Деловой понедельник»: предприниматель Денис Быченков о стартапах, вездеходах и мотивации. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой понедельник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 20 февраля. Гость студии - серийный» предприниматель, создатель многих бизнес-проектов в Псковской области и за ее пределами Денис Быченков.

Ведущий Станислав Оссовский обсудил с ним, сколько бизнесов открыл за время своей предпринимательской деятельности и в каких сферах, что его мотивирует, как он пришел к производству вездеходов, за сколько их можно купить и на какого покупателя они рассчитаны.