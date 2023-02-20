Экономика

Доли жилищных и потребительских кредитов Сбера остаются высокими у псковичей в 2022 году

Одинаково высокими в кредитном портфеле физических лиц остаются доли жилищных и потребительских кредитов Сбера (43% и 42% соответственно). Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей со встречи с управляющим Псковским отделением Сбербанка, которая состоялась сегодня, 20 февраля.

Фото: Олег Юшин

«Когда мы говорим про банки, мы думаем, что банк – это учреждение, которое занимается выдачей кредитов, привлекает средства от населения и проводит некоторые расчеты. Это три функции, которые зафиксированы в законах о банковской деятельности, это то, что отличает банк от других организаций. 2022-й год был необычным для всех — как и для нашей организации, так и для всей финансовой системы в России. Два ключевых портфеля, которые есть абсолютно у каждого банка, в Псковском отделении вырос. Кредитный портфель за 2022-й год в Сбербанке Пскова вырос на 12%. Население нам доверяет, мы этим дорожим и стараемся быть на пике формы кредитований и формы привлечения денежных средств, предлагая клиентам более удобные и выгодные условия по размещению ресурсов. Люди продолжают доверять банку, привлекать кредитные ресурсы и пользоваться нашими продуктами », — выступил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец и назвал три ключевых продукта банка в 2022 году.

По словам Владимира Компанийца, доля жилищных кредитов в кредитном портфеле физических лиц по итогам 2022 года составляет 43% и показывает рост (на 3 процентных пункта выше 2021 года). В абсолютных цифрах это более 13,7 млрд рублей (рост на 9 процентных пунктов по отношению к 2021 году).

Доля потребительского кредитования псковичей составляет 42% в кредитном портфеле физических лиц, что в абсолютных цифрах составляет 13,7 млрд рублей. Жители Псковской области в 2022 году оформили потребительские кредиты на сумму более 7,8 млрд рублей. Средняя сумма потребительского кредита составляет чуть больше 120 тысяч рублей.

Доля кредитных карт в розничном портфеле составила 15%, это 4,9 млрд рублей (что на 26% выше показателя 2021 года), уточнил он.