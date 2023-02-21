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Экономика

Инфляция замедлилась в 30 странах мира в 2022 году

26.02.2023 09:40|ПсковКомментариев: 0

Инфляция по итогам прошлого года замедлилась лишь в 30 государствах мира, при этом сильнее всего в Венесуэле - с 686% до 234%, следует из расчетов РИА Новости.

Также масштабное замедление инфляции наблюдалось в Судане, где она снизилась более чем на 230 процентных пунктов, и Ливане, где цены замедлили рост на 102 процентных пункта. В пятерку по замедлению темпов роста цен также вошли Куба (-38 процентных пунктов) и Ангола (-13 процентных пунктов).

Среди стран «Большой двадцатки» снижение темпов роста цен в 2022 году зафиксировали лишь Бразилия, где инфляция замедлилась на 4,8 процентного пункта, и США со снижением на 0,6 процентного пункта.

Единственной страной Евросоюза, где инфляция замедлилась, стала Испания (-0,8 процентного пункта), а среди стран постсоветского пространства - Грузия (-4,1 процентного пункта) и Таджикистан (-3,8 процентного пункта).

Ранее в феврале агентство сообщило, что самая высокая инфляция в мире в 2022 году была в Зимбабве, и именно здесь она быстрее всего разогналась по итогам года - с 61% до 244%. Второе место по «разгону» цен в прошлом году стала Шри-Ланка, а на третьем - Аргентина. В десятку также входят Турция (+28 процентных пунктов) и Венгрия (+17 процентных пунктов).

Исследование провели на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 156 стран, по состоянию на середину февраля раскрывших данные за 2022 год, из семи регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Океания, Южная и Северная Америки.

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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