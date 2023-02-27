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Экономика

Юрист рассказала, как увеличение МРОТ скажется на зарплатах псковичей

27.02.2023 09:58|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ): с 2024 года МРОТ увеличится на 18,5% — с 16,2 тысячи до 19,2 тысячи рублей. Что значит увеличение МРОТ для работников и соискателей, рассказала эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева. 

Специалист напомнила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижний порог вознаграждения, которое житель России по закону должен получать за свою работу. МРОТ может быть также установлен на региональном уровне или в отрасли, но он в любом случае не может быть ниже размера по стране. Если работодатель присоединился к региональному соглашению, то региональный МРОТ будет обязательным к применению. К региональному соглашению присоединят автоматически, если компания в течение 30 календарных дней после его публикации не направит письменный мотивированный отказ присоединиться к нормативу.

Зарплата не может быть меньше МРОТ, если сотрудник отработал полный месяц и выполнил перечисленные в трудовом договоре обязанности. За нарушение этого требования работодателю грозят штрафы.

«Заработная плата — это сумма до вычета НДФЛ. Если после всех отчислений сотрудник получит сумму меньше МРОТ, то это не нарушение. В МРОТ не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты, районные коэффициенты, надбавки за работу в районах Крайнего Севера. Они идут сверху», - подчеркнула юрист. 

Если сотрудник работает на часть ставки, зарплата может быть меньше МРОТ, заметила она. 

«МРОТ используют для расчёта не только зарплат, но и социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и т. п. Таким образом, в коммерческом секторе анонсированное изменение МРОТ работники почувствуют только при больничных и пособиях. Так, при расчете больничных учитывается средний дневной заработок, который рассчитывается как сумма за два расчетных года, которая делится на 730 (число дней за два года). Но, например, если стаж работника окажется менее 6 месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц», - рассказала Татьяна Нечаева. 

По ее словам, увеличение МРОТ не обозначает автоматического роста заработных плат в коммерческих структурах — изменение коснется только тех сотрудников, чья зарплата не превышает минимальный размер оплаты труда. Однако многие работодатели при формировании фонда оплаты труда ориентируются, помимо прочих показателей, и на процент изменения МРОТ, пояснила эксперт. 

Напомним, в Псковской области средняя зарплата составляет 44 541 рубль, что на 3 008 рублей больше, чем год назад. При этом средние зарплаты в регионе по-прежнему ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 рублей, что на 13 638 рублей больше, чем в Псковской области. 

Ранее сообщалось, что за год средние зарплатные ожидания соискателей из Псковской области выросли на 2 081 рубль – с 35 897 рублей до 37 978 рублей. 

Теги: #мрот #зарплата #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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