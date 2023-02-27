Экономика

Способ разобраться в нюансах перехода на Единый налоговый счет назвали псковичам

На сайте Федеральной налоговой службы России действует промостраница, которая помогает налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей – Единый налоговый счет (ЕНС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФНС России по Псковской области.

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» введен институт Единого налогового счета. Таким образом, с 1 января 2023 года все налоговые обязательства учитываются в совокупности на едином налоговом счете, напомнили в налоговой.

Кроме того, теперь именно с этой даты юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны подавать уведомление для распределения единого налогового по платежам с авансовой системой расчетов в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов.

Уведомление подается:

по НДФЛ;

страховым взносам (для работодателя);

при упрощенной системе налогообложения;

по имущественным налогам юридических лиц.

В ведомстве отметили, что несвоевременное представление/не представление уведомления (а это могут быть, в том числе, уведомления, заполненные с ошибками) не позволит распределить деньги в бюджет, что приведет к начислению пени.

В настоящее время определены самые распространенные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при заполнении уведомлений:

неверно указан налоговый (отчетный) период;

неверно указан КБК или ОКТМО либо заполнен КБК, по которому не требуется предоставление уведомления;

уведомление представлено после представления Декларации за этот период или одновременно с декларацией (за исключением уведомления об исчисленной сумме налога на имущество организаций);

в представленном уведомлении с указанием периода за весь 2022 год указана сумма последнего платежа за 2022 год или платежа 2023 года;

неправильное указание реквизитов в платежке, которая представляется взамен уведомления;

уточненное уведомление сдается не с указанием полной суммы к уплате по сроку 28 число текущего месяца, а на дельту с последним уведомлением по этому же сроку;

уведомление сдается несколькими платежами с указанием одного периода и срока.

Исправить ошибку можно, направив в налоговый орган новое уведомление с верными реквизитами. Но только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка.

Для удобства пользователей на промостранице есть специальный раздел, в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике, а также подробная инструкция по исправлению допущенных ошибок