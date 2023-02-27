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Экономика

Способ разобраться в нюансах перехода на Единый налоговый счет назвали псковичам

27.02.2023 17:35|ПсковКомментариев: 0

На сайте Федеральной налоговой службы России действует промостраница, которая помогает налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей – Единый налоговый счет (ЕНС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФНС России по Псковской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» введен институт Единого налогового счета. Таким образом, с 1 января 2023 года все налоговые обязательства учитываются в совокупности на едином налоговом счете, напомнили в налоговой. 

Кроме того, теперь именно с этой даты юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны подавать уведомление для распределения единого налогового по платежам с авансовой системой расчетов в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов.

Уведомление подается:

  • по НДФЛ;

  • страховым взносам (для работодателя);

  • при упрощенной системе налогообложения;

  • по имущественным налогам юридических лиц.

В ведомстве отметили, что несвоевременное представление/не представление уведомления (а это могут быть, в том числе, уведомления, заполненные с ошибками) не позволит распределить деньги в бюджет, что приведет к начислению пени.

В настоящее время определены самые распространенные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при заполнении уведомлений:

  • неверно указан налоговый (отчетный) период;

  • неверно указан КБК или ОКТМО либо заполнен КБК, по которому не требуется предоставление уведомления;

  • уведомление представлено после представления Декларации за этот период или одновременно с декларацией (за исключением уведомления об исчисленной сумме налога на имущество организаций);

  • в представленном уведомлении с указанием периода за весь 2022 год указана сумма последнего платежа за 2022 год или платежа 2023 года;

  • неправильное указание реквизитов в платежке, которая представляется взамен уведомления;

  • уточненное уведомление сдается не с указанием полной суммы к уплате по сроку 28 число текущего месяца, а на дельту с последним уведомлением по этому же сроку;

  • уведомление сдается несколькими платежами с указанием одного периода и срока.

Исправить ошибку можно, направив в налоговый орган новое уведомление с верными реквизитами. Но только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка.

Для удобства пользователей на промостранице есть специальный раздел, в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике, а также подробная инструкция по исправлению допущенных ошибок

Теги: #регион60 #налоговая
Источник: Псковская Лента Новостей
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