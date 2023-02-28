Экономика

Ярмарки стали чаще проводить в Псковской области

203 ярмарки провели в Псковской области в 2022 году. Это на 37 ярмарок (или на 22,3%) больше, чем в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Для продавцов оборудовали 9 743 места, из них 6 571 место (67%) занимали индивидуальные предприниматели.

Всего на ярмарках области за 2022 год продали товаров на сумму 3362,3 млн рублей, что ниже уровня 2021 года на 15,9% (в сопоставимых ценах).

Доля ярмарок в общем обороте розничной торговли региона в 2022 году составила 2% (в 2021 году - 2,4%).