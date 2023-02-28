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Экономика

Количество цветочных магазинов в России сократилось почти на 20%

06.03.2023 09:55|ПсковКомментариев: 0

Количество цветочных магазинов в России сократилось на 17,9% - за три года закрылось более 4 тысяч точек по стране. Об этом говорится в анализе данных сервиса «Контур.Фокус».

«За 3 года количество организаций уменьшилось на 17,9%. В январе 2020 цветочным бизнесом занимались 24 546 компаний, а в марте 2023 - 20 153», - посчитали аналитики сервиса. Отмечается, что наибольшее сокращение компаний в отрасли произошло еще «во время первого локдауна» - спустя год с начала пандемии в России стало на 3 тысячи меньше цветочных, пишет РИА Новости.

Однако пик ликвидаций пришелся на декабрь 2020 года - тогда за месяц из отрасли ушли 1407 организаций, а всего за 3 года приняли решение о ликвидации своих компаний 12 286 бизнесменов. Аналитики также пришли к выводу, что после окончания эпидемии COVID-19 число организаций продолжило уменьшаться, но не такими быстрыми темпами, а за весь прошлый год сократилось на 471 точку.

"Цветочные магазины не могли работать из-за коронавирусных ограничений. В первую очередь закрывали именно те компании, которые занимались торговлей в офлайне. Те, кто смог быстро выстроить онлайн-продажи, сохранили бизнес... Отсутствие коронавирусных ограничений снова сделало возможным массовую продажу цветов в магазинах. Пусть клиенты успели привыкнуть к доставке, при этом недооценивать офлайн-продажу нельзя: многие откладывают покупку цветов на последний момент», - подчеркнул эксперт сервиса Антон Яковлев.

При этом уже в январе-феврале текущего года аналитики зафиксировали небольшой рост: количество цветочных увеличилось с 19 979 до 20 153. «Всего за 3 года зарегистрировано 7 854 цветочных, больше всего - в феврале 2020 года. Тенденция открывать компании в канун Международного женского дня прослеживается в течение всех трех лет», - добавляется в материалах.

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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