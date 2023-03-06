Экономика

На 33% выросло производство одежды в Псковской области

Производство трикотажных изделий в Псковской области выросло на 33% в сравнении с 2021 годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«Производство трикотажных изделий в области показывает стабильный рост на протяжении трех лет: в 2022 году их производство выросло на 33% в сравнении с 2021 годом, а в сравнении с 2020 годом – на 61%», – отметили в ведомстве.

В прошлом году в регионе произвели 716 тысяч штук изделий трикотажной или вязаной одежды.

Среди произведенной в области одежды – костюмы спортивные, лыжные, джемперы, нательное бельё, одежда и аксессуары для детей и другие изделия.