Экономика

Экономисты предрекли российскому ВВП спад более чем на 1% в 2023 году

Российская экономика по итогам 2023 года снизится на 1,15%, следует из консенсус-прогноза на основе оценок аналитиков банков, финансовых институтов и рейтинговых агентств.

Сокращение ВВП ожидается в основном вследствие снижения нефтегазового экспорта из-за антироссийских санкций, считает руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая. Прогнозируемое аналитиками повышение ключевой ставки ЦБ РФ также окажет давление на экономику.

Подкрепление придет со стороны оборонно-промышленного комплекса, металлургии, машиностроения и агропромышленности. Экономику поддержат госрасходы, налаживание логистических и технологических цепочек с новыми партнерами, повышение доходов населения на фоне низкой безработицы, сообщают «Известия».

В Минэкономразвития заявили, что росту поспособствуют внутренний спрос и развитие частной бизнес-инициативы.

ВВП РФ начнет расти квартал к кварталу во втором полугодии 2023 года, полагает главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский.