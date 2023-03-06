Экономика

В России зафиксировали избыток бытовой техники

Производители и поставщики бытовой техники говорят о существенном профиците этой продукции на российском рынке как следствие ажиотажного спроса на нее в 2022 году. Тогда дистрибуторы начали массовые закупки, а отечественные производители наращивали объемы контрактного производства, опасаясь отказа китайских фабрик от сотрудничества.

Но проблемы с логистикой привели к тому, что заказанные весной и летом партии прибыли в РФ только сейчас. Тем временем спрос упал: в натуральном выражении продажи, по словам участников рынка, сократились на 30%, а в 2023 году могут снизиться еще на 10–30%.

При этом ждать падения цен не стоит, полагают эксперты, скорее поставщики уменьшат объем заказов, пока не реализуют запасы.

У дистрибуторов и производителей бытовой техники сформировались крупные запасы продукции на складах, рассказали изданию «Коммерсантъ» в одной из компаний. Причиной там называют ажиотажный спрос на технику весной 2022 года после начала военных действий на Украине. Тогда поставщики и российские бренды начали активно заказывать новые партии техники, опасаясь закрытия каналов поставок и дефицита: «Больше всего на складах продукции российских брендов, которые производят технику в Китае. Компании опасались, что из-за санкций китайские партнеры откажутся с ними сотрудничать».