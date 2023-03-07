Экономика

Правительство утвердило новые правила авансирования госконтрактов в 2023 году

Правительство утвердило постановление о повышенном авансировании госконтрактов в 2023 году, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 году в качестве аванса до 50% от цены контракта. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Данное решение касается госконтрактов, которые финансируются из федерального бюджета и подлежат казначейскому сопровождению, пишет «Интерфакс».

«Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов», - отмечается в сообщении.

«По действующим правилам размер аванса по госконтрактам в основном ограничивается планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре. Повышение размера авансирования даст организациям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных средств», - добавили в пресс-службе.

Документ также устанавливает повышенный размер авансирования госконтрактов с казначейским сопровождением, которые касаются объектов капитального строительства на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. «Компании, заключившие такие госконтракты, смогут получать в качестве аванса до 90% от цены, обозначенной в договоре на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Решение будет действовать до конца 2023 года», - говорится в сообщении.