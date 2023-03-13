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Экономика

Фактор «Б»: 8 ответов на вопросы о пользе факторинга для бизнеса

13.03.2023 09:01|ПсковКомментариев: 0

В России за год выросло число компаний, активно использующих факторинг. Благодаря этому комплексу финансовых услуг и малые, и крупные предприятия имеют возможность получать деньги за отгруженный товар или выполненные услуги сразу же, а их клиенты — продлевать отсрочку по оплате. Разбираемся, как работает система, снижающая риски неплатежей, кассового разрыва и банкротства.

 

1. Что такое факторинг?

Факторинг — это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. В операции факторинга обычно участвуют три лица: «фактор» — покупатель требования, поставщик товара и покупатель товара. Проще всего объяснить, как он работает, на примере. Возьмем молочный комбинат, который отгружает свою продукцию в торговые сети. Согласно условиям договора, оплата от ритейлера обычно происходит с отсрочкой платежа. Однако комбинату необходимо сразу приступить к работе со следующими партиями продукции: расплачиваться с поставщиками молока, ремонтировать и приобретать оборудование, выплачивать зарплату и налоги, нести прочие расходы. Где взять средства на текущую деятельность, если покупатель товара еще не расплатился? У банка, который готов сразу рассчитаться с поставщиком вместо покупателя. За свои услуги он возьмет небольшую комиссию с поставщика продукции, а покупатель расплатится позже не с поставщиком, а с банком.

2. Чем помогает факторинг продавцу и поставщику?

Бизнесу не нужно ждать оплаты за свои товары и услуги. Нехватка на текущую деятельность средств, замороженных в поставках, порождает ряд неудобств. Факторинг нивелирует этот риск, запуская цепочку «товар — деньги». Получая от банка оплату по факту отгрузки товара, бизнес имеет возможность масштабировать деятельность за счет собственных средств, не прибегая к помощи займов, и работать без пауз.

3. Кому подходит факторинг?

Услугой начинают пользоваться все больше компаний, увидевших возможность развития с ее помощью. По данным Ассоциации факторинговых компаний, число активных клиентов в 2022 году составило почти 12 тыс. компаний, увеличившись на 9% по сравнению с 2021 годом (10,9 тыс.). Входящая в ассоциацию Группа ПСБ и ее дочерняя компания «МСП Факторинг» подготовили простой тест для бизнеса, позволяющий понять, нужны ли компании услуги факторинга. Если половина и более ответов на эти вопросы — утвердительные, то факторинг предприятию не просто подходит, а жизненно необходим. Приводим вопросы, ответы, на которые позволят вам определиться:

  • Более 30% вашей ежемесячной выручки приходятся на одного постоянного клиента?
  • Клиенты требуют отсрочки платежа, которая постепенно растет?
  • Вынуждены разносить по времени обязательные платежи (зарплата, налоги), чтобы платить аренду и рассчитываться с поставщиками и подрядчиками?
  • Сократили все расходы, убрали издержки, но бизнес не растет?
  • Могли бы легко нарастить объемы продаж, перейдя с предоплаты на отсрочку, но не можете оценить платежеспособность новых клиентов?
  • Отказываетесь от больших заказов и не работаете с крупными клиентами – риск задержки оплаты поставит бизнес под угрозу?

4. Какая польза от факторинга покупателю?

Воспользоваться услугами факторинга может не только поставщик, но и покупатель. Во-первых, агентский факторинг позволяет увеличить период отсрочки платежа по сравнению с тем, сколько готов был ждать поставщик. Во-вторых, дает возможность оформить заказ, когда поставщик предлагает максимально выгодные условия, в том числе, скидки и другие бонусы за быструю и полную оплату.

5. Чем отличается факторинг с регрессом от факторинга без регресса?

Факторинг с регрессом больше подойдет тем, кто уверен в платежеспособности контрагентов. Получая у банка деньги, поставщик несет ответственность за потенциальную неоплату своего товара или услуги.

Без регресса финансовые риски принимает на себя банк. Если контрагент оказывается банкротом и перестает платить, это больше не головная боль поставщика. Он свои деньги уже получил. Не нужно тратить ресурсы предприятия на претензионную работу и судебные разбирательства.

6. Каким должен быть размер бизнеса?

Одним из первых, кто стал предлагать услуги факторинга не только крупному, но также среднему и малому бизнесу, стал ПСБ. Постепенное развитие рынка привело к снижению комиссии и увеличению лимита финансирования.

7. Как проходит оформление сделок?

ПСБ в числе первых банков запустил онлайн-факторинг. Оформление проходит на сайте банка или в его приложении. На одобрение заявки требуется меньше часа. Поставщик, покупатель и банк смогут обойтись без бумажных носителей. Электронный документооборот экономит рабочие ресурсы и не просто ускоряет процесс, а делает его мгновенным.

8. Почему за факторингом нужно обращаться в ПСБ?

ПСБ предлагает высокий лимит финансирования и комплексное сопровождение, имеет возможность подключить электронный документооборот, быстро принимает решения и умеет работать со сложно структурированными сделками.

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Теги: #Промсвязьбанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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