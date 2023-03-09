Экономика

Александр Козловский: Предпринимателей защитят от необоснованных или чрезмерных уголовных преследований

Законопроект по гуманизации уголовного законодательства в отношении предпринимателей, принятый в первом чтении на одном из последних пленарных заседаний Госдумы, прокомментировал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Он отметил, что инициатива правительства направлена на защиту предпринимателей от необоснованных или чрезмерных уголовных преследований.

Российский Союз промышленников и предпринимателей со своей стороны подготовил меры по снижению уголовного и административного давления на бизнес. В частности, РСПП предлагает декриминализировать 10 статей Уголовного кодекса РФ. Среди них, например, повысить пороги крупного и особо крупного ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности, таких как ущерб при уклонении от уплаты таможенных платежей и пошлин (части 1 и 2 статьи 194), нарушение авторских и смежных прав (статья 146), незаконное предпринимательство (статья 171) и другие.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что речь не идет об освобождении от наказания нарушившего закон предпринимателя. Дело в другом: наказание не должно быть чрезмерным. И что особенно важно для нашей экономики сегодня – при наличии определенного судом наказания предприниматель не должен терять возможность работать. Бизнес – это налоги, это рабочие места, это развитие экономики», – отметил парламентарий.