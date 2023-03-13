Экономика

В России упростили регулирование обязательных требований для бизнеса

Правительство России сняло запрет на изменение обязательных требований, не попавших в «регуляторную гильотину». Теперь бизнес может инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было корректировать без полного переиздания нормативного акта полностью. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Теперь скорректировать обязательные требования возможно после оценки регулирующего воздействия, проведённой Минэкономразвития. Изменение допустимо, если оно не устанавливает новые запреты и ограничения, улучшает положение бизнеса и снижает его затраты.

«Правительство продолжает снижать административную нагрузку на бизнес. Мы не просто сокращаем количество обязательных требований, но и совместно с предпринимательским сообществом постоянно поддерживаем их в актуальном состоянии. Это особенно важно в текущей экономической ситуации», – отметил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Работа по оптимизации обязательных требований к бизнесу началась в 2019 году. Тогда по поручению президента была реализована «регуляторная гильотина». Она отсекла 143 тыс. обязательных требований, в том числе устаревших. Запрет на оставшуюся часть ведомственных актов, которая ранее не попала под «гильотину», теперь отменён.

Работа по постоянному пересмотру нормативной базы проводится в рамках рабочих групп, состоящих преимущественно из представителей бизнеса, на базе аналитического центра при правительстве.

Аппарат правительства совместно с Минэкономразвития проводит анализ состояния базы обязательных требований на основе обратной связи от бизнеса, которую получает через систему досудебного обжалования на портале госуслуг.