Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковское гостеприимство
Защита для псковских предпринимателей
Оплата за ОДН с марта
Оазис здоровья под Псковом
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
возможности для рекламы
построй дом своей мечты
щедрый март Fjord Plaza
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Господин Рейтингомер
и снова в грязи
факторинг для бизнеса
Подарки к 23 февраля
обновленный дизайн-код
 
 
 
ещё Экономика 13.03.2023 07:550 Псковская область заняла 54 место в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения 13.03.2023 11:060 Сбербанк профинансировал закупку импортного производственного оборудования «Псков-Полимера» на сумму более 13 млн рублей 13.03.2023 10:370 В России упростили регулирование обязательных требований для бизнеса 13.03.2023 09:550 Маркетплейсы предложили уравнять в обязанностях с офлайн-магазинами 13.03.2023 09:010 Фактор «Б»: 8 ответов на вопросы о пользе факторинга для бизнеса 13.03.2023 07:550 Псковская область заняла 54 место в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения
 
 
 
Самое популярное 06.03.2023 19:180 «Снежные блохи» выпали вместе с осадками в Гдовском районе. ВИДЕО 08.03.2023 21:060 Названы результаты 30-дневного употребления воды с лимоном 07.03.2023 14:090 «Климатический кошмар» ожидает жителей Северо-Запада России 8 марта 12.03.2023 11:292 Умер экс-начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев 06.03.2023 11:400 В Пскове сбили пешехода на Октябрьском проспекте. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В России упростили регулирование обязательных требований для бизнеса

13.03.2023 10:37|ПсковКомментариев: 0

Правительство России сняло запрет на изменение обязательных требований, не попавших в «регуляторную гильотину». Теперь бизнес может инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было корректировать без полного переиздания нормативного акта полностью. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Теперь скорректировать обязательные требования возможно после оценки регулирующего воздействия, проведённой Минэкономразвития. Изменение допустимо, если оно не устанавливает новые запреты и ограничения, улучшает положение бизнеса и снижает его затраты.

«Правительство продолжает снижать административную нагрузку на бизнес. Мы не просто сокращаем количество обязательных требований, но и совместно с предпринимательским сообществом постоянно поддерживаем их в актуальном состоянии. Это особенно важно в текущей экономической ситуации», – отметил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Работа по оптимизации обязательных требований к бизнесу началась в 2019 году. Тогда по поручению президента была реализована «регуляторная гильотина». Она отсекла 143 тыс. обязательных требований, в том числе устаревших. Запрет на оставшуюся часть ведомственных актов, которая ранее не попала под «гильотину», теперь отменён.

Работа по постоянному пересмотру нормативной базы проводится в рамках рабочих групп, состоящих преимущественно из представителей бизнеса, на базе аналитического центра при правительстве.

Аппарат правительства совместно с Минэкономразвития проводит анализ состояния базы обязательных требований на основе обратной связи от бизнеса, которую получает через систему досудебного обжалования на портале госуслуг.

Теги: #бизнес #правительство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы уехать из Псковской области ради высокого заработка?
В опросе приняло участие 214 человек
13.03.2023, 11:060 Сбербанк профинансировал закупку импортного производственного оборудования «Псков-Полимера» на сумму более 13 млн рублей 13.03.2023, 11:000 Представителя Общественной палаты России готовятся переизбрать в Псковской области 13.03.2023, 10:570 Пропавшего 8 марта мужчину в черном разыскивают в Псковском районе 13.03.2023, 10:540 Псковская область стала лучшим регионом на Всероссийских соревнованиях по самбо
13.03.2023, 10:490 Онлайн-сервисы обяжут напоминать гражданам о списании денег за подписки 13.03.2023, 10:390 Банкноту со счастливым номером продают в Пскове за 101 тысячу рублей 13.03.2023, 10:370 В России упростили регулирование обязательных требований для бизнеса 13.03.2023, 10:360 «Деловой понедельник»: Как банковский сектор справился с вызовами 2022 года?
13.03.2023, 10:340 Опять сбой: псковичи начали терять доступ к личным страницам в социальных сетях 13.03.2023, 10:250 В Японии умер нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ 13.03.2023, 10:180 Подозреваемого в поножовщине задержали в Порхове 13.03.2023, 10:070 Десять волейболисток «Бригантины» вошли в сборную Пскова на чемпионате региона
13.03.2023, 09:550 Маркетплейсы предложили уравнять в обязанностях с офлайн-магазинами 13.03.2023, 09:510 Склонявшего мобилизованных к госизмене россиянина задержала ФСБ 13.03.2023, 09:430 Штрафы за продажу лекарств без рецептов в России повысят до 200 тысяч рублей 13.03.2023, 09:301 Псковское гостеприимство
13.03.2023, 09:152 Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта 13.03.2023, 09:010 Фактор «Б»: 8 ответов на вопросы о пользе факторинга для бизнеса 13.03.2023, 08:550 Новый парк появится у реки Милевки в Пскове 13.03.2023, 08:420 Два жилых дома сгорели в Псковской области
13.03.2023, 08:270 Великолучане представили Россию на турнире интеллектуальных игр в Республике Беларусь 13.03.2023, 08:110 Два автомобиля столкнулись перед Кузнецким мостом в Пскове 13.03.2023, 07:550 Псковская область заняла 54 место в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения 13.03.2023, 07:371 Аптеки попались на завышении стоимости лекарств для диабетиков
13.03.2023, 07:220 Комедия «Всё везде и сразу» стала лучшим фильмом по версии «Оскара-2023» 13.03.2023, 07:010 Атлантический циклон окажет влияние на погоду на Северо-Западе России 12.03.2023, 22:010 Худшие фильмы года названы в США 12.03.2023, 21:280 Псковские спортсменки стартуют в чемпионате СЗФО по мини-футболу
12.03.2023, 21:070 Минтранс предлагает законодательно ограничить время работы таксистов 12.03.2023, 20:104 Индия решила не нарушать санкции против России 12.03.2023, 19:422 Интерактив: У каждой сосульки есть имя и фамилия 12.03.2023, 19:310 В Эстонии арестовали трех политиков по подозрению в «установлении связей» с Россией
12.03.2023, 18:410 Солисты Мариинского театра организуют мастер-класс для юных псковичей 12.03.2023, 18:230 Треш-стримеров могут начать штрафовать за жестокие фото и видео 12.03.2023, 17:390 Коллеги Игоря Прокофьева выразили соболезнования его семье 12.03.2023, 17:000 В Кишиневе начались стычки между полицией и протестующими
12.03.2023, 16:351 Колледжи искусств Пскова и Могилева договорились о развитии сотрудничества 12.03.2023, 16:120 Минтранс потребовал поменять положение опознавательных знаков на самолетах 12.03.2023, 15:473 Что можно увидеть с колокольни древнего псковского храма, показал Борис Елкин 12.03.2023, 15:280 Анонсирована поездка Путина в один из российских регионов
12.03.2023, 14:570 Следователи сообщили о непричастности сына депутата Госдумы к убийству 12.03.2023, 14:380 Как избежать пожара при пользовании электрооборудованием и эксплуатации печи, напомнили псковичам в МЧС 12.03.2023, 13:450 Минздрав рекомендовал пожилым людям не выходить из дома без необходимости из-за гололеда 12.03.2023, 13:370 Двухкомнатная квартира полностью выгорела из-за неправильной эксплуатации печи
12.03.2023, 13:111 Организацию театров в каждой школе поддерживают 6 из 10 родителей в Пскове 12.03.2023, 13:060 Продукты питания попыталась украсть из магазина пожилая псковичка 12.03.2023, 12:390 До пяти градусов тепла прогнозируют в Псковской области в понедельник 12.03.2023, 12:233 В КПРФ назвали двух потенциальных кандидатов на выборы губернатора Псковской области
12.03.2023, 11:590 В России за сутки выявили почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом 12.03.2023, 11:292 Умер экс-начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев 12.03.2023, 11:111 Псковское УМВД ищет кандидата на вакантную должность с зарплатой от 50 тысяч рублей 12.03.2023, 11:041 Психологи назвали привычку партнера, которая может указывать на измену
12.03.2023, 10:460 Депутаты областного Собрания поздравили вице-спикера Юрия Сорокина с днем рождения 12.03.2023, 10:321 Сын Кости Цзю завоевал титул чемпиона мира по боксу 12.03.2023, 10:081 Полиция просит помочь в розыске жителя Псковской области 12.03.2023, 10:010 «Псковский Холанд» стал победителем первенства Москвы по футболу
12.03.2023, 09:450 Более двух миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области 12.03.2023, 09:310 Александр Котов: Труд работников УИС требует профессионализма и моральных сил 12.03.2023, 09:033 Пскович получил условный срок за смертельное ДТП 12.03.2023, 08:100 «Единая Россия» запустила кадровый проект «ПолитСтарт»
11.03.2023, 21:543 Опера «Александр Невский» впервые прозвучит в Пскове 11.03.2023, 21:351 Электронные визы и платежную карту для иностранных туристов запустят в 2023 году 11.03.2023, 21:140 Все новорожденные Псковской области проходят неонатальный скрининг 11.03.2023, 20:540 Дерматолог дала рекомендации по правильному уходу за кожей при перепадах погоды
11.03.2023, 20:350 Команда девочек футбольного клуба «Псков» участвует в финале первенства России 11.03.2023, 20:140 Экологический центр торжественно открылся в Пскове 11.03.2023, 19:550 Трех человек госпитализировали в результате ДТП в Гдовском районе 11.03.2023, 19:340 Персональная выставка псковской художницы откроется в Центре туризма и творческих индустрий
11.03.2023, 19:130 Врач предупредил об опасности никак не проявляющего себя смертоносного вируса 11.03.2023, 18:540 Сарай горел в псковской деревне Раздолье 11.03.2023, 18:350 В Петербурге мужчина стрелял в пол, увидев там пришельцев и рыб 11.03.2023, 18:150 Вакцинацию от коронавируса возобновят в Великих Луках
11.03.2023, 17:540 О методе прокладки коммуникации в Псково-Печерском монастыре рассказали реставраторы 11.03.2023, 17:330 Сильный снегопад обрушился на Псков. ФОТО 11.03.2023, 17:140 Контроль оплаты проезда по платным дорогам разграничили в России 11.03.2023, 16:540 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru