Экономика

Сбербанк профинансировал закупку импортного производственного оборудования «Псков-Полимера» на сумму более 13 млн рублей

Сбербанк открыл льготную кредитную линию ООО «Псков-Полимер» на сумму 13 млн рублей в рамках постановления правительства Российской Федерации №895 о поддержке закупки важной для экономики и граждан импортной продукции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, это первая сделка такого типа в Псковском отделении Сбера.

Речь идёт о закупке итальянской производственной линии, которая даст возможность ООО «Псков-Полимер» расширить ассортиментную матрицу и увеличить производственную мощность. Тесное взаимодействие с европейскими производителями оборудования (Германия, Италия) позволяет компании усиливать инженерный потенциал и применять в производстве передовые технологии.

«Мы поддерживаем тесные партнерские отношения с ООО "Псков-Полимер" с момента основания компании. Помимо кредитования Сбер оказывает организации услуги по страхованию, РКО, интернет- и торговому эквайрингу, ведет зарплатный проект и предоставляет целый ряд других сервисов. В 2022 году решением Минпромторга России ООО "Псков-Полимер" включено в федеральный перечень системообразующих предприятий. Сегодня бренд Nordman широко известен за пределами РФ. Компания сотрудничает с 20 странами СНГ и Европы», - сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

«Предложение Сбербанка по льготному кредитованию закупки импортного производственного оборудования для ООО "Псков-Полимер" представляется своевременным решением в текущих реалиях, позволяющим обеспечить высокое качество продукции, расширение ассортимента и увеличение объема выпускаемой продукции. Бренд Nordman выпускает 3 миллиона пар обуви и не менее 15 новинок в год. Производство максимально автоматизировано, но на каждом этапе осуществляется контроль качества. Для ООО "Псков-Полимер" получение финансирования по специальной программе льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции является хорошим опытом кредитных сделок», - подчеркнул генеральный директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.