Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - региональный директор дополнительного офиса «Псковский» ПСБ Андрей Копосов. Ведущий программы Станислав Оссовский поговорит с ним о том, как банковский сектор, и в частности, ПСБ, справился с вызовами 2022 года.

По итогам 2022 года ПСБ уверенно вошёл в пятерку крупнейших кредитных институтов страны с почти пятью триллионами рублей активов. Это рост более чем в три раза за последние несколько лет. Ощутил ли этот рост Псковский филиал? Есть ли симптомы усиления межбанковской конкуренции? Как бороться за клиентов? На что делает ставку ПСБ в своей работе?

Трансляция завершена.